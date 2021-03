SOCIAL | Bayern Monaco-Lazio, Acerbi suona la carica: “Abbiamo l’obbligo e il dovere di provarci” – FOTO





La Lazio si appresta ad affrontare il Bayern Monaco, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. I bavaresi, forti della vittoria per 4-1 ottenuta all’andata, sono i favoriti per il passaggio del turno. I biancocelesti però, non avendo nulla da perdere, tenteranno con tutte le forze di uscire dall‘Allianz Arena con un risultato onorevole. Questo l’obbiettivo della quadra di Inzaghi, che non vuole assolutamente ripetere la brutta figura dell’andata. Il difensore Francesco Acerbi, attraverso un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto condividere la determinazione che accomuna tutto il gruppo nell’affrontare il match: “Abbiamo l’obbligo e il dovere di provarci“. Parole rassicuranti quelle spese dal centrale, pronto a scendere in campo senza timore, nonostante il netto svantaggio.

Questo il post di Acerbi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

