SOCIAL | Escalante si prepara all’esordio da titolare in Champions – FOTO





Tra poco meno di 24 ore la Lazio di Simone Inzaghi affronterà il Bayern Monaco, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. I bavaresi, sono favoriti per il passaggio del turno, visto il risultato ottenuto all’andata per 1-4. Per questo, il tecnico biancoceleste sembra aver deciso di dare spazio ad alcuni giocatori nella gara di domani, senza stravolgere troppo la formazione. Uno di questi, dovrebbe essere Gonzalo Escalante, pronto all’esordio da titolare nella competizione Europea. A dimostrare la sua carica alla viglia del match, un’immagine postata dall’argentino pochi minuti fa, sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Questo il post di Escalante:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: