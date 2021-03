Angelo Gregucci sulla gara con il Bayern Monaco: “Mi aspetto una Lazio che giochi con personalità”

Tra poco più di due ore Bayern Monaco e Lazio andranno in campo per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Ai microfoni di tuttomercatoweb.com è intervenuto Angelo Gregucci, che ha parlato sia della gara di stasera, che di settore giovanile. Ecco le sue parole:

“Mi aspetto che la Lazio faccia una partita importante, degna. Quando fai il diavolo a quattro per confrontarti con le nobili d’Europa per sapere a che punto sei con la tua crescita, devi poi giocartela al meglio: con mentalità, atteggiamento da grande. E quindi mi aspetto che, al di là del risultato, ci sia una Lazio che giochi con personalità e spirito e che faccia una bella figura“.

In chiave Champions la Lazio è leggermente attardata…

“Sì, ma è una lotta aperta e non monopolizzata da nessuno. Non ci sono ipoteche: se la giocano la Roma, il Napoli, la Lazio, l’Atalanta. Mai come quest’anno ci sono tante squadre e i giochi sono aperti“.

Per il prossimo anno la Lazio quanto dovrà essere ritoccata?

“La Lazio nella partita secca può battere chiunque in Italia. Qualche elemento di spicco è avanti con l’età, questo è evidente e fisiologico. Bisognerà fare qualcosina ma tenendo in piedi lo zoccolo duro, cercando acquisti più qualitativi. Milinkovic, Acerbi, Leiva, Luis Alberto Immobile, sono eccellenze. E’ chiaro che Leiva è avanti con l’età, Radu che comunque è importante idem, al par di Lulic. Non sarei per stravolgere ma per prendere uno-due giocatori che fanno la differenza. E poi devo dire un’altra cosa“.

Prego.

“Serve una grandissima attenzione al settore giovanile. Non ricordo un buco, un vuoto così grande nella storia della Lazio. Mi tornano in mente i miei anni alla Lazio quando dal vivaio uscivano Di Biagio, Biagioni, Di Canio, Nesta, Di Vaio. Ogni anno la Lazio tirava fuori due-tre profili buoni e ogni tre anni un top. Ripeto, se devo esser sincero non ricordo un buco generazionale di questo tipo. E noi nei momenti di difficoltà poggiavamo sulle risorse del settore giovanile. Ma ora siamo rimasti a Nesta“.