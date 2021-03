Bayern Monaco-Lazio, Acerbi: “Oggi più sereni dell’andata, bisogna essere consapevoli di chi si affronta”





La Lazio esce dalla Champions League a seguito delle sconfitte nelle due gare contro il Bayern Monaco. Il ritorno di questa sera, si concluse con il risultato di 2-1 per i bavaresi, che mettono subito in cassaforte la qualificazione con le reti di Lewandowski e Choupo-Moting. La rete di Parolo serve solamente all’orgoglio biancoceleste. In merito alla sfida di questa sera, il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Skysport.

Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto nell’approccio. Volevamo dare una risposta almeno ai noi stessi, disputando una prestazione di squadra. C’è il rammarico dell’andata, eravamo molto contratti e nervosi. Questa sera abbiamo giocato con più serenità, ma c’è da dire che il Bayern è la squadra migliore del torneo. Bisogna essere consapevoli di chi si affronta. Con squadre del genere non si può pensare di fare la partita, dobbiamo crescere sotto questi punti di vista. Simao alle prima armi in Champions League, è normale subire in questo modo, soprattutto se sbagliamo l’approccio come all’andata. Loro hanno una serenità nel giocare la Champions che gli permette di esprimere una mentalità vincente. Prendo molto spunto da sfide come queste, vedere avversari che giocano in questo modo da sicuramente stimo per fare meglio, individualmente e come gruppo. Questa sera volevamo tornare ad essere più uniti, per uscire a testa alta. Siamo un ottimo gruppo, consapevole che continuiamo ad essere in lotta per la Champions League. Abbiamo voglia di tornare a vincere in campionato per dimostrare che possiamo rimanere tra le prima quattro. Nazionale? Mi tengo sempre pronto in vista del’Europeo, tutto passa nel far bene alla Lazio preparandomi al meglio nel resto della stagione.”

Il centrale della Lazio, è poi intervenuto a fine gara ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Siamo usciti a testa alta, volevamo fare la partita di squadra e tornare consapevoli della nostra forza. Ovviamente il Bayern è molto più forte di noi. L’autostima ci è mancata e dobbiamo tornare assolutamente in Champions. Senza pubblico ormai ti abitui. È ovvio che il pubblico -poi i tifosi della Lazio sono stupendi – ti dà una marcia in più. Come noi ma come in tutte le squadre, però bisogna andare avanti.

Abbiamo fatto talmente bene nelle qualificazioni che poi dopo incontro il Bayern abbiamo pensato di potercela fare, il che è giusto, ma dovevamo avere più i piedi per terra. Loro sono talmente abituati che quando vogliono accelerare accelerano. Stasera abbiamo giocato meglio rispetto all’andata, penso che il rigore non c’era, abbiamo fatto un tiro in porta nel primo tempo, nel secondo anche qualcuno in più e anche noi cercavamo di fare la partita anche se incontri la squadra più forte al mondo. Contro l’Udinese sarà molto più difficile perché abbiamo tutti match point.”

