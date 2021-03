Bayern Monaco-Lazio, Correa nel pre partita: ”Siamo qua e dimostreremo che possiamo lottare”





Nel pre partita di Bayern Monaco–Lazio, gara di ritorno degli ottavi di Champions League, il giocatore biancoceleste Correa ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: ”Dobbiamo fare subito goal per avere qualche chance di passare. C’è sempre questa speranza. Abbiamo fatto un percorso importante, con tanto sacrificio, e sarebbe bello finirlo come abbiamo sempre fatto. Credo che loro davanti fanno tanto la differenza, quindi dobbiamo cercare di difendere tutti alla stessa maniera per non dargli spazio. Dobbiamo cercare di fare buone le giocate in avanti per essere fastidiosi. Le ultime partite non abbiamo giocato male il nostro calcio ma dobbiamo continuare. Oggi è una grande partita per dimostrare che siamo qua e possiamo lottare”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: