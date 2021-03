Bayern Monaco-Lazio, Escalante: “In Champions ritmi diversi rispetto alla Serie A, ora testa al campionato”





Il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio commentando la partita di questa sera contro il Bayern Monaco:

“Penso che oggi abbiamo giocato meglio dell’andata. Abbiamo giocato bene ma era molto difficile. Lavoriamo per centrare il piazzamento in Champions League, ora dobbiamo pensare al campionato per arrivare lì. Oggi ho sentito un po’ una sensazione diversa dalle partite di Serie A soprattutto contro un avversario del genere, ci sono ritmi diversi. Ora dobbiamo mettere la testa subito al campionato per arrivare al nostro obiettivo che è quello di tornare appunto in Champions”.

