Termina 2-1 la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Lazio. A rispondere al doppio vantaggio tedesco firmato Lewandowski e Choupo-Moting, il gol di Marco Parolo. Biancocelesti che, con le due sconfitte rimediate con i bavaresi, terminano il proprio cammino in Champions League. A fine partita, il tecnico ella Lazio Simone Inzaghi è intervenuto i microfoni di SkySport per commentare l’eliminazione e il risultato ottenuto quest’oggi.

Queste le sue parole:

“Stasera era una partita molto a rischio, ma i ragazzi sono stati bravi e in partita. Abbiamo preso su rigore, ma serviva comunque mettere in campo una buona prestazione. Bisognava riscattare un pò il 4-1 dell’andata, anche se il Bayern è una squadra veramente forte. Sapevamo sarebbe stata molto dura, ma c’è molto orgoglio per il cammino fatto in Europa. La mentalità vincente dei bavaresi è impressionante, si meritano il grande percorso che stanno facendo. Anche noi in Italia dobbiamo cercare di avvicinarci ad una mentalità del genere, chiaro che affrontare i campioni in carica non ci ha aiutato. Questi ragazzi mi hanno dato tantissimo in questi 5 anni, è normale che ci sono dei percorsi e delle stagioni differenti l’una dalle altre. Serve fare il salto di qualità nell’organizzazione delle partite. Il calcio è cambiato, bisogna abituarsi a giocare ogni tre giorni. La rosa sicuramente va allargata, anche se quest’anno rispetto agli altri anni è stato fatto un lavoro importante nell’allungamento della squadra.

Il tecnico della Lazio è poi intervenuto così ai microfoni di Lazio Style Radio:

“I ragazzi sono stati bravi. Probabilmente avremmo meritato qualcosina in più ma i ragazzi hanno fatto una grande gara contro un avversario fortissimo. Ho la fortuna di poter allenare Marusic, sta facendo un’ottima stagione. Sta facendo benissimo contro avversari non semplici e anche stasera si è fatto trovare pronto.

A Fares gli è rimasto sotto il ginocchio e nel secondo tempo non ce l’ha fatta a tornare in campo, Lazzari invece si è infortunato a un dito della mano molto doloroso e speriamo che ci sarà domenica. Italiane in Europa? Chiaramente si poteva e doveva far meglio. Io posso parlare per quanto riguarda la Lazio. Superare il girone era il nostro obiettivo, anche se con un pizzico di rammarico per la gara d’andata contro il Bayern. Usciamo però a testa alta con questa gara di ritorno e con un girone da imbattuti. Domenica sarà un match difficile, l’Udinese è in salute e dovremo cercare di recuperare energie per preparare la partita nel migliore dei modi.

Personalmente volevo una prestazione maiuscola. C’è del rammarico per gli episodi, ma con Bayern sarebbe stata dura ugualmente. Speriamo di tornarci il più presto possibile. Favorita? Penso che la favorita sia il Bayern, ma anche il Manchester City può arrivare fino in fondo”.

