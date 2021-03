Bayern Monaco-Lazio, Parolo nel pre partita: “All’andata è mancata l’esperienza, stasera vogliamo giocarcela fino alla fine”





A pochi minuti dal fischio d’inizio di Bayern Monaco-Lazio, il biancoceleste Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Sicuramente la partita d’andata ha indicato un po’ la strada della qualificazione ma noi siamo venuti qui per fare la partita e dimostrare di poter giocare contro una squadra come il Bayern. Dobbiamo avere la voglia di riuscire a dare fastidio a loro, dimostrare che possiamo giocarcela anche perchè ogni partita è una storia a sè. Affrontando queste gare si respira un’aria nuova, diversa, anche un po’ rarefatta dove noi dobbiamo abituarci a stare, poi gli scivoloni possono capitare proprio perchè non siamo abituati a gare di un livello simile. L’abitudine a giocare certe partite, l’esperienza può fare la differenza, loro sono abituati a giocare gli Ottavi di Champions da anni, noi no. L’adrenalina, la tensione spesso non ti fa essere lucido, quando ti abitui a giocare certe partite sei più sereno, controlli meglio le emozioni e fai sicuramente una partita diversa. Analizzando la gara d’andata abbiamo visto che loro hanno fatto un’ottima pressione, sono dei grandissimi giocatori e atleti, un ritardo in un passaggio o in un controllo permette a loro di chiudere gli spazi, dobbiamo migliorare su questi aspetti ed essere impeccabili in tutto. Futuro da allenatore o dirigente? Al momento da giocatore, il mondo del calcio ti insegna e dà tanto, poi sicuramente serate come queste lasciano un segno indelebile, peccato solo per il pubblico, è un’emozione poter essere su questi campi. Spero che il calcio possa continuare a dare queste emozioni a tutti”

