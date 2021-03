CdS | Lazio, il gigante Sergej vola ad altezza Champions





Questa sera alle ore 21.00 ci sarà il fischio d’inizio di Bayern Monaco-Lazio, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, una sfida che lascia poche possibilità ai capitolini visto il risultato dell’andata, ma che comunque la banda Inzaghi proverà a giocarsi nel migliore dei modi. Saranno chiamati i big questa sera a trascinare la squadra, uno su tutti è sicuramente il Sergente che, come riporta il Corriere dello Sport, è il centrocampista che ha vinto più duelli aerei nel torneo (20) e Milinkovic intanto sogna il primo gol per vendicare il rigore che gli è stato negato nella partita dell’Olimpico.

