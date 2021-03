CONFERENZA INZAGHI – “Soddisfatto della prestazione e di chi ha trovato meno spazio fin qui. Fares e Lazzari…”





Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Così l’allenatore biancoceleste:

“Stasera era una partita da affrontare nel migliore dei modi. La squadra doveva tenere bene il campo contro un avversario fortissimo che ha giocato come se fosse tutto ancora aperto. Ci teniamo la prestazione con la consapevolezza forse di aver meritato qualcosina in più. Per quanto riguarda Lazzari e Fares speriamo. Lazzari ha avuto un problema a un dito della mano, speriamo che possa essere disponibile, è un peccato perché rientrava stasera da un’elongazione del soleo. Fares ha preso un’insaccata al ginocchio e non ce l’ha fatta nel secondo tempo. Sono soddisfatto di chi ha giocato un po’ meno fin qui. Sono soddisfatto anche di Parolo, Akpa Akpro e Cataldo che hanno trovato poco spazio, così come Muriqi e Pereira che si fanno sempre trovare pronti”

.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: