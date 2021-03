Covid, un calciatore dello Spezia positivo





“Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo.” Questo il comunicato dello Spezia in merito alla positività rilevata dall’ultimo giro di tamponi. Estevez salterà dunque quasi sicuramente la prossima sfida in campionato dei liguri, una sfida cruciale per quanto riguarda il discorso salvezza: la banda di Italiano, infatti, ospiterà sabato pomeriggio il Cagliari.

