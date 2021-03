D’Ingeo, ex ds del Napoli Femminile: “Martin della Lazio colpo mercato che mi è sfuggito, è una giocatrice da Serie A”





L’ex direttore sportivo del Napoli Femminile, Gianni D’Ingeo, ha parlato ai microfoni di Cartellino Rosa: “Il colpo di cui vado più orgoglioso è quello di Hjohlman, è una giocatrice straordinaria secondo me, ha una corsa che in Serie A poche giocatrici hanno. Inoltre ti dico la conferma di Deppy, una giocatrice straordinaria. Chi mi è sfuggita di un soffio invece è Martin della Lazio, una giocatrice da A.“

