Gottardo su Di Canio, parla l’avvocato Bordoni: “Considerazioni gratuite ed inopportune sul mondo Lazio, agiremo per vie legali”





ll legale di Paolo Di Canio, Gabriele Bordoni, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei; queste le sue dichiarazioni in merito alla diretta social in cui Alberto Gottardo ed Emiliano Pirri, conduttori radiofonici, hanno commentato alcuni protagonisti del mondo Lazio: “Dopo aver preso visione del video nel quale un signore, durante una diretta Instagram, apostrofava il mio assistito, insieme con Paolo Di Canio abbiamo deciso di adire le vie legali perché abbiamo considerato quelle frasi lesive della persona. Crediamo quindi che quanto avvenuto possa configurare una diffamazione, aggravata dal fatto che certe consideraziooni sono avvenute su una piattaforma social che, Cassazione alla mano, è equiparata a qualsiasi altro mezzo di informazione. Purtroppo in quella circostanza sono staet fatte considerazioni gratuite e inopportune sul mondo Lazio, anche su chi non c’è”.

