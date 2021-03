Il Tempo | La Lazio ci prova contro i più forti





La Lazio alle ore 21.00 se la vedrà in casa del Bayern Monaco, squadra campione di tutto. Gara compromessa con molta probabilità all’andata, ma il tecnico chiede ai suoi determinazione nella notte di Champions. Come riporta Il Tempo, la Lazio stasera ci proverà contro i più forti: un sogno per tornare alla realtà, due concetti apparentemente in contrasto me che trovano la loro compiutezza una delle sfide più affascinanti di sempre per i biancocelesti, che saranno ospiti all’Allianz Arena per una partita che, comunque andrà, verrà ricordata.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: