#IOLOSO, Morace: “Nessuna tutela e protezione per le atlete che vogliono avere un figlio”





Carolina Morace, allenatrice della Lazio Femminile, si è unita alla campagna #IOLOSO portata avanti da Assist (Associazione Nazionale Atlete), riguardante le discriminazioni che le donne subiscono in ambito lavorativo. In particolare, ci si riferisce ad uno degli ultimi episodi avvenuti recentemente, con la pallavolista Lara Lugli, citata per danni dalla sua società dopo essere rimasta incinta. Morace, tramite il suo profilo Twitter, ha quindi pubblicato una sua fotografia in divisa da allenamento sui campi di Formello, con la seguente didascalia: “Le #atlete italiane sanno che, se vorranno avere un figlio, il loro accordo con il club sarà risolto. Nessuna tutela, nessuna protezione. Lo sanno tutte, lo sanno tutti. #Assist lo denuncia da sempre. #IOLOSO”

