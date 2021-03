L’Isola dei Famosi, Eva Henger sostiene Gascoigne: “E’ il numero uno”





E’ iniziata lunedì l’avventura dei naufraghi del noto programma di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” e per il popolo laziale quest’anno c’è un concorrente speciale nel reality show: è Paul Gascoigne, che già durante la prima serata ha ricordato con amore la Curva Nord. In tanti sostengono l’ex giocatore laziale in questa sua nuova avventura, come ad esempio Eva Henger che nel corso di “Pomeriggio Cinque” non ha nascosto la sua simpatia per Gazza: “Me ne sono innamorata, è il numero uno. E’ un personaggio fuori da ogni cliché. Con lui ne vedremo delle belle“.Lei, che non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste, è tra i primi quindi a tifare per Gazza, alle prese con il suo percorso in Honduras.

