MOVIOLA – Gara tranquilla per l’arbitro Kovacs. Giusto il rigore assegnato al Bayern Monaco





La Lazio saluta a testa alta la Champions League, perdendo in Germania contro il Bayern Monaco per 2-1. A dirigere la gara di ritorno di è stato l’arbitro polacco István Kovács. In una gara tutto sommato tranquilla, nel primo tempo la Lazio riceve tre cartellini gialli. Al minuto 26′ viene sanzionato giustamente un brutto intervento di Radu su Lewandowski a metà campo. Al minuto 30′ viene concesso un calcio di rigore al Bayern Monaco, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Muriqi trattiene e atterra Goretzka in area: la trattenuta avviene di fronte gli occhi dell’arbitro, che non può non fischiare calcio di rigore. Viene ammonito Acerbi al minuto 31′, per proteste dopo il rigore fischiato. Al minuto 39′ viene invece sanzionato con il giallo anche un fallo di Milinkovic-Savic, che concede una punizione al limite in favore dei tedeschi.

Nel secondo tempo poco da segnalare, se non due cartellini gialli: giusta l’ammonizione a Goretzka, al minuto 48′, per il fallo su Lazzari a metà campo. Al minuto 69′ viene poi sanzionata la simulazione di Correa, che diventa il quarto ammonito biancoceleste.

