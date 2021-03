Olanda, in vista della Nazionale riapertura degli stadi ai tifosi (in minima parte)





Con il proseguimento delle campagne vaccinali in tutta Europa, i primi effetti iniziano a vedersi anche in ambito sportivo. Attraverso un comunicato, la Federazione calcistica dei Paesi Bassi, la KNVB, ha annunciato che la Johan Cruijff Arena sarà aperta a 5.000 tifosi in occasione della sfida contro la Lituania, che si disputerà il 27 marzo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: