PAGELLE – Muriqi non punge e fa danni, Correa impalpabile. Soddisfazione per Parolo





Reina 7 – Prende due reti da Lewandowski e Choupo-Moting senza avere colpe, benedice il palo su una conclusione del polacco e ne evita altrettante.

Marusic 6,5 – Ripresentato in difesa e nuovamente non demerita. Quando ha un riferimento da marcare riesce a gestirlo, soffre quando deve leggere i movimenti degli inserimenti alle spalle ma è comprensibile.

Acerbi 5,5 – Stavolta regge il duello con Lewandowski che trova gloria su calcio di rigore, il polacco gli sfugge solo una volta ma il palo salva il difensore biancoceleste. Troppo rapido Choupo-Moting che gli fugge in velocità in occasione del raddoppio.

Radu 6 – Gioca bloccato nei tre di difesa senza accompagnare l’azione offensiva. Questo gli permette di non farsi mai trovare scoperto contro un avversario che, a onor del vero, viaggiava a minimo regime.

Lazzari 5,5 – Giocare un ottavo di finale di Champions League non è semplice per carità ma serve coraggio in alcune situazioni. Non impensierisce mai Lucas Hernandez evitando il confronto ma tornando sistematicamente indietro. Esce per un problema al dito della mano.

Dal 56′ Parolo 7 – Trova il secondo gol in Champions League in un palcoscenico da eccezione, una rete che rende più dolce la sua serata e una soddisfazione personale.

Milinkovic 5 – Si divora il possibile vantaggio con un colpo di testa troppo centrale, poteva essere il crocevia di una partita diversa. E’ solo l’errore più grande di una serata di troppe ombre e poca personalità nel tentare di far qualcosa.

Escalante 5 – Catapultato ad un livello superiore di calcio, mostra tutti i suoi limiti addirittura con una maglia da titolare in un ottavo di Champions League. Interdizione poca, qualità ancora meno.

Dall’84’ Akpa Akpro SV

Luis Alberto 6 – La Lazio è pericolosa solo quando lo spagnolo accende la lampadina. L’occasione più ghiotta è il suo solito filtrante per l’inserimento di Milinkovic che poi spreca tutto. Fra i pochi ad assumersi qualche responsabilità.

Dal 75′ Cataldi 6 – Ormai rilegato a semplice alternativa, rispetto a tanti altri suoi compagni prova a giocare il pallone in verticale evitando il più facile passaggio al portiere.

Fares 5 – Dietro soffre le accelerazioni di Sanè che fortunatamente si limita, meglio in un paio di accelerazioni ma comunque poco efficace. Esce per un fastidio al ginocchio sinistro, speriamo non sia nulla di grave.

Dal 46′ Lulic 5,5 – Esterno a tutta fascia ma praticamente un terzino bloccato sulla linea dei difensori. Si sgancia nei minuti finali per cercare il pareggio.

Correa 5 – Se il livello intorno a lui è Muriqi prova a fare qualcosa, quando gli viene affiancato un giocatore vivace invece sparisce. Due tiri: nel primo apre troppo il piatto e nel secondo spara addosso a Nubel.

Muriqi 4,5 – Qualcuno dovrebbe dare spiegaziono per i venti milioni spesi per il kosovaro che per l’ennesima volta dimostra l’inadeguatezza tattica e tecnica rispetto al contesto. A questo si aggiunge una ingenuità nel trattenere l’avversario proprio sotto gli occhi dell’arbitro.

Dal 55′ Pereira 7 – Per l’ennesima volta dimostra di essere un giocatore vivo, uno che vuole provare a fare qualcosa. Peccato che venga sistematicamente ignorato, trova spazio stasera solo perchè hanno dovuto giocare tutti i volti nuovi. Bella la punizione per la rete di Parolo.

All. Inzaghi 5 – Nemmeno il gusto di godersi la passerella di un traguardo che mancava da oltre vent’anni con un atteggiamento timoroso e spaventato. Formazione poco decifrabile con tanti volti nuovi in campo dall’inizio quasi come se fosse un messaggio alla società per il mercato svolto.

