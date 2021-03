PRIMAVERA TIM CUP | Inter-Lazio, le pagelle: Lazio immensa. Raul Moro distrugge i nerazzurri, a centrocampo non c’è partita





G. Pereira 5,5 – Prestazione dai due volti per il portiere brasiliano che oggi ha preso il posto di Furlanetto. Sul gol di Satriano può sicuramente fare di meglio, il quale tocca ma non basta il pallone sul colpo di testa vincente dell’attaccante. Nel secondo tempo è invece complice del gol di Iliev, che lo batte sul primo palo con una rasoiata a fil di palo non proprio proibitiva. Si riscatta parzialmente su una girata ravvicinata di Fonseca nel secondo tempo e sul tiro di Mirarchi a pochi minuti dalla fine della partita, con anche un paio di buone uscite.

Floriani Mussolini 6,5 – Sulla fascia destra soffre molto le incursioni di Vezzoni e Iliev tenendo però botta ai loro attacchi: gara senza particolari meriti ma senza sbavature per il classe 2003.

Armini 7 – È la gara del riscatto dopo le ultime uscite non proprio brillanti. Nel primo tempo lui e Franco annullano quasi completamente il tandem Satriano-Fonseca concedendo all’Inter il tiro in porta solo in occasione del gol. Quando nella seconda frazione i nerazzurri escono fuori provando a fare la partita tiene bene le marcature concedendo poco e niente. Non ha colpe nei due gol.

Franco 7 – Anche per lui vale lo stesso discorso del compagno di reparto. Annulla spesso l’attacco dell’Inter con un’ottima prestazione difensiva corale. Incolpevole nei due gol. Nella prima metà del secondo tempo si regala anche due occasioni per siglare il 3-2, prima con un tiro a pochi passi dalla porta e poi con il palo che ha in seguito favorito il gol di Castigliani.

Ndrecka 6,5 – Difensivamente non si fa sfuggire nulla lanciandosi all’attacco anche un paio di volte. Prosegue la scia delle buone prove fornite ultimamente.

Bertini 7 – Metronomo del centrocampo per quasi tutta la gara. Non fa di certo rimpiangere capitan Marino servendo con i tempi giusti i suoi compagni e trovando anche la gioia del gol con un tiro di destro che termina sotto l’incrocio.

Nasri 6,5 – Nel primo tempo un po’ assente nelle folate offensive della Lazio e non ha molte occasioni per incidere, si muove però bene all’interno del centrocampo. Secondo tempo sulla falsariga del primo. In contropiede si posiziona spesso a rimorchio con i tempi corretti ma viene servito poche volte per provare a concludere.

Dal 79′ A, Marino sv

Czyz 7.5 – Sicuramente una delle sue prestazioni migliori di tutta la stagione. In tutte e due le fasi è l’uomo in più: aiuta la squadra quando serve murando anche un paio di conclusioni nerazzurre e intercettando molti palloni. In fase offensiva crea spesso trame di gioco pericolose per i suoi compagni.

Shehu 6,5 – Nel primo tempo cerca più volte il gol non trovando quasi mai però lo specchio. Sfortunato in occasione del palo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Da calcio piazzato il suo mancino crea sempre pericoli.

Dal 71′ Cesaroni 6 – Entra subito in partita e dopo 6 minuti tenta anche un tiro da posizione invitante, con la conclusione che però non impensierisce Rovida.

Raul Moro 9 – Man of the match e mattatore assoluto della partita. Autore di due gol trascina i suoi compagni grazie al suo estro e distrugge letteralmente la difesa nerazzurra. Fa girare la testa soprattutto Kinkoue, dribblato e saltato molte volte come dimostra soprattutto l’azione che ha portato al calcio rigore. Quando ha palla al piede trova sempre il guizzo per creare azioni da gol.

Castigliani 7,5 – Autore del gol che sblocca la gara, è anche autore di un’ottima partita. Può ripetersi più volte sul tabellino dei marcatori ma Rovida lo ferma spesso e volentieri. Aiuta la squadra nel recupero di alcuni palloni e in zona d’attacco si muove egregiamente.

Dal 71′ Tare 5,5 – Venti minuti in cui il figlio d’arte non riesce ad incidere. All’86’ ha l’occasione per sigillare la partita ma tira debolmente con il piattone destro che schiaccia il pallone sul terreno.

All. Menichini 7.5 – È anche la sua gara del riscatto. Prepara bene la partita concedendo poco all’avversario con una prestazione corale maiuscola soprattutto nel primo tempo. Il reparto difensivo regge gli attacchi di una delle squadre più forti del campionato e in attacco, aiutato soprattutto dal ritrovato Moro imbuca la miglior difesa del campionato. Ritrova finalmente il successo centrando la semifinale della competizione.

