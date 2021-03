Riunione tecnica terminata, ecco le ultime indiscrezioni sulla formazione anti-Bayern





A poco più di un’ora dalla gara contro il Bayern Monaco, il giornalista Valerio Cassetta ha dato su Twitter delle importanti informazioni sull’undici biancoceleste che scenderà in campo contro il Bayern Monaco. Ecco il contenuto del tweet: “Al termine della riunione tecnica, il tecnico Simone Inzaghi sarebbe pronto riunione tecnica finita presso l’hotel Andaz Munich Schwabinger Tor che ospita la Lazio a Monaco. Ultime indiscrezioni. Per affrontare il Bayern Monaco Inzaghi sarebbe pronto ad affidarsi a Marusic in difesa, Correa e Muriqi in attacco, Lazzari sulla destra“.

