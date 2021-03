Sassuolo, Djuricic ambizioso: “Classifica? La Lazio penso sia raggiungibile, avremo lo scontro diretto in casa”





Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato delle ambizioni del suo club e della classifica: “Se abbiamo la possibilità di avvicinarci alle big? Penso che la Lazio sia raggiungibile, avremo lo scontro diretto in casa“. E pensare che ad inizio stagione il tecnico Roberto De Zerbi non avrebbe neanche firmato per il quarto posto ed ora il Sassuolo sembra essere pronto a rimboccarsi le maniche in questo finale di stagione per scalare la classica.

