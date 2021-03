SERIE A | Nel recupero della 23esima giornata, il Torino rimonta contro il Sassuolo





Alle ore 15:00 sono scese in campo Torino e Sassuolo, per recuperare la gara della 23esima giornata di campionato: era un match fondamentale per le ambizioni delle due squadre, con i granata che inseguono la salvezza, e con il Sassuolo in cerca di ambizioni europee. La gara è terminata 3-2 in favore del Torino, con il Sassuolo che era andato in vantaggio di due gol nel primo tempo grazie a Domenico Berardi (6′, 38′). Il Torino di Nicola è tuttavia riuscito a conquistare i tre punti: la rimonta granata è arrivata grazie ai gol di Zaza (77′, 90’+2) e Mandragora (87′).

