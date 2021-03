SOCIAL | Bayern Monaco-Lazio, il promo della sfida – VIDEO





Alle 21:00 di questa sera Bayern Monaco e Lazio scenderanno in campo per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League: si riparte dal 1-4 in favore dei tedeschi. La Lazio, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha pubblicato il promo della gara: “Pronti a lottare fino all’ultimo istante“, le parole accostate al video.

