SOCIAL | La Serie A contro ogni forma di discriminazione: ecco il video con i giocatori – VIDEO





“Contro il razzismo“. Questo lo slogan che viene ripetuto più volte nel video pubblicato dalla Serie A sui propri canali. Un video in cui sono presenti diversi giocatori di tutte le squadre della Serie A. Tra questi anche Milinkovic–Savic per la Lazio. “Siamo in tanti, siamo uniti. Siamo diversi ma siamo uguali” è la frase che viene detto all’inizio del video, utile per la campagna contro il razzismo che si sta portando avanti da anni.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

