UCL OTTAVI RITORNO | BAYERN-LAZIO 0-0





OTTAVI #UCL | ⚽ #BayernLazio | 🗓️ 17/03/2021 | ⌚ 21:00 | 🏟 Allianz Stadium | 📍 #Monaco | 📺 #Sky | ⚖️#Kovacs | ☀️ -1°





PARTITI! E’ iniziata la gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. Primo pallone affidato ai biancocelesti. E’ iniziata Bayern Monaco-Lazio!

3° – Bayern Monaco che si rende subito insidioso con Robert Lewandowski: l’attaccante polacco, di testa, fa da sponda per un compagno, ma la palla viene allontanata da Acerbi.

8° – Si affaccia in attacco la Lazio: percussione si Correa, scambio rapido con Muriqi, ma il tiro rasoterra dell’argentino finisce largo.

13° – Errore in uscita della Lazio e Bayern pericoloso con Sané: l’esterno mancino fa partire il tiro che termina non di molto lontano dal secondo palo difeso da Pepe Reina.

15° – OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto, a memoria, crossa in area per Milinkovic-Savic: il serbo tenta la conclusione di testa che però termina lenta tra le braccia di Nubel.

23° – Attacco pericoloso della Lazio: cross dalla sinistra di Radu per Muriqi, con il kosovaro che non riesce ad impattare di testa. La palla finisce sui piedi di Milinkovic che la mette in area rasoterra per Luis Alberto, ma lo spagnolo viene anticipato da un difensore del Bayern che spazza.

26° – AMMONIZIONE LAZIO! Entrata in ritardo di Radu su Lewandowski a centrocampo: l’arbitro Kovacs gli mostra il cartellino giallo, il primo della partita.

31° – Calcio di rigore per il Bayern Monaco! Trattenuta, da sviluppo di calcio d’angolo, di Muriqi su Goretzka: l’arbitro non ha dubbi e concede il penalty ai padroni di casa.

