Avv. Mignogna: “Offesa la memoria di Vincenzo Paparelli, si procederà penalmente”





L’avvocato Gianluca Mignogna in merito all’ennesimo spiacevolissimo episodio riguardante la tragica scomparsa di Vincenzo Paparelli ha fatto sapere che “dopo aver attentamente esaminato il filmato della diretta Instagram dei conduttori del Morning Show di Radio Café, Gabriele Paparelli, i signori Alberto Gottardo ed Emanuele Pirri nel corso di tale diretta si sono resi responsabili di espressioni ed affermazioni altamente irriguardose e gravemente lesive della memoria del compianto Vincenzo Paparelli.”

Per tali ragioni il figlio Gabriele Paparelli, ha deciso di procedere penalmente e senza indugio nei confronti dei responsabili. Il legale fa sapere anche che sarà sporta una denuncia-querela. Gabriele Paparelli intende infine ringraziare tutti coloro, laziali e non, che con grande affetto e calorosa sensibilità hanno inviato a lui ed ai suoi familiari centinaia e centinaia di messaggi di solidarietà per quanto ancora una volta dovuto loro malgrado subire.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: