Bayern Monaco-Lazio, con il gol segnato Parolo entra nella storia della Champions League: il dato





Con la rete di questa sera siglata al minuto 82′ nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il centrocampista della Lazio Marco Parolo, entra a far parte della speciale classifica dei marcatori più anziani andati a segno nella fase a eliminazione diretta del torneo. Come riportato da Opta infatti, a 36 anni e 51 giorni il calciatore biancoceleste si posiziona al terzo posto in classifica dopo Paolo Maldini (36 anni e 333 giorni) e Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni). Dopo Parolo seguono: Sergei Semak (35 anni e 353 giorni), Daniele De Rossi (35 anni e 225 giorni), Cristiano Ronaldo (35 anni e 184 giorni), Henrik Larsson (35 anni e 168 giorni), Sol Campbell (35 anni e 152 giorni), Sinisa Gogic (35 anni e 148 giorni) e Paul Scholes (35 anni e 92 giorni).

