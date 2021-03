CorSera | Champions disfatta italiana, fuori la Lazio come previsto





È fuori dalla Champions anche la Lazio, battuta di nuovo in scioltezza dal Bayern (2-1), e anche se l’eliminazione dei biancocelesti era scontata dopo la batosta dell’andata, è questo il risultato che ufficializza la disfatta italiana nella competizione più importante. Non abbiamo squadre nelle prime otto d’Europa, non accadeva dal 2015-2016: dopo l’Inter nel girone eliminatorio, negli ottavi sono uscite anche Juve, Atalanta e appunto Lazio. Un tracollo sul quale riflettere.

La Lazio però il suo obiettivo di giornata lo centra: evitare di prendere un’altra imbarcata, che avrebbe disintegrato il morale di un gruppo già provato dall’1-4 di Roma. Per riuscirci Inzaghi prepara una partita che non prevede disattenzioni come quella di Musacchio che, all’andata, ha spianato la strada ai tedeschi: quando occorre, anziché giocare la palla dal basso, lanciamo lungo a cercare Muriqi. Solo che il kosovaro, preferito a Immobile, non riesce mai a far salire la squadra, e anzi dopo mezz’ora va addirittura a commettere un fallo da rigore su Goretzka: trasforma Lewandowski.

Il Bayern, che fino a quel momento ha giochicchiato senza affondare, continua a tenere palla. È un po’ lezioso, mai disattento: non ha frenesia, né l’esigenza di segnare, ma fa comunque in modo che nessuno si avvicini dalle parti di Nubel. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, la Lazio perde due pezzi: a Fares cede il ginocchio, però colpiscono soprattutto le urla di dolore di Lazzari per un infortunio alla mano. Anche quando decide di togliere Muriqi, Inzaghi non mette dentro Immobile: l’affronto di entrare a gara stradecisa contro i campioni del mondo sarebbe troppo grande per la Scarpa d’oro. Resta il tempo per un palo di Lewandowski, per il raddoppio di Chupo- Moting e per la rete di testa di Parolo, uomo buono per tutti i ruoli e tutte le stagioni. E anche per il sospiro di sollievo della Lazio: perdere bene, di questi tempi, è già qualcosa.

