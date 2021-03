CorSera | Lazio Primavare super, l’impresa vale la semifinale





È una grande impresa quella della Lazio Primavera, che con il 4-2 a Milano contro l’Inter, ha conquistato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Protagonista assoluto lo spagnolo Raul Moro si conferma talento in grado da solo di risolvere tanti dei problemi che hanno portato la squadra di Menichini a rischiare la retrocessione in Primavera 2. Moro ha segnato il secondo (su rigore) e il terzo gol della Lazio, dopo che il primo era stato realizzato da Castigliani. Nella ripresa, dopo il 2-3 in apertura di Iliev (di Satriano la rete del momentaneo 1-2), è arrivato il poker biancoceleste segnato da Bertini con un destro sotto l’incrocio. In semifinale, per la Lazio, c’è il Verona, squadra di Primavera 2 che ha vinto 1-0 a Cagliari dopo i supplementari. Gara secca il 14 aprile in trasferta.

Corriere della Sera

