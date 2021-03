ESCLUSIVA LATIUM | L’ex portiere dell’Udinese Luigi Turci: “Reina è un campione. Sono tre anni che la Lazio fa cose eccezionali”





Dopo la gara contro il Bayern Monaco, la Lazio scenderà in campo domenica alle ore 15:00 in trasferta contro l’Udinese. Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese dal 1996 al 2002, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole.

Su Strakosha e Reina:

“Ho grande rispetto per Strakosha, lo seguo dai tempi della Salernitana, a Roma ha fatto molto bene: il suo rendimento è stato sempre alto. Conosco anche Pepe Reina, ho avuto la fortuna di poterlo allenare al Milan: ha fame e motivazioni enormi. Non sono sorpreso del fatto che sia diventato titolare alla Lazio. Anche al Milan la panchina gli stava stretta, nonostante il titolare fosse un campione come Donnarumma. Pepe è un campione, ha esperienza da vendere. E’ un campione del mondo con la Spagna e ha giocato con le più grandi squadre europee: il suo ruolo è comunque titolare. Ha accettato una solo di comparsa al Milan per una serie di circostanze che riguardano lui e il momento che si era venuto a creare. Pepe ha tutto per poter essere un leader di questa squadra, soprattutto dal punto di vista della personalità“.

“Udine è sempre stata una piazza che ha sfornato grandissimi giocatori. Udine vive su questi affari: prende giocatori, e li forma per poi rivenderli a squadre molto più a importanti. A Udine ci sono tutte le condizioni per potersi esprimere al meglio: è una piazza tollerante ma non troppo, con una piazza che è ambiziosa al punto giusto, che vuole sempre migliorare. Tutte le attrezzature che l’Udinese ha acquistato nel tempo lo ha fatto solo ed esclusivamente per migliorare il rendimento dei singoli“.

Sulla gara di domenica tra Udinese e Lazio:

“L’Udinese metterà in difficoltà la Lazio come ha fatto con chiunque: lo ha fatto con il Milan, con l’Inter, e con tutte le grandi squadre di questo campionato. Quando ha steccato, lo ha fatto per errori individuali che hanno favorito l’avversario. La Lazio si aspetta sicuramente di avere una gara difficile: l’Udinese in questo momento è una squadra solida, e di conseguenza per poterla battere ci vuole una partita al limite della perfezione“.

“Luis Alberto e De Paul sono i due giocatori che hanno più qualità nelle due squadre: stravedo per entrambi, sono grandi tiratori, con grande visione di gioco, e che verticalizzano appena possono, e perciò sono due giocatori che fanno la differenza. La Lazio ha tanti campioni, come Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Immobile, e l’Udinese stessa ha giocatori di altissima qualità: de Paul e Luis Alberto possono far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra“.

Sulle sfide con la Lazio da ex giocatore:

“I ricordi delle sfide con la Lazio sono tutti abbastanza negativi purtroppo, perché abbiamo conquistato pochi punti: ricordo due pareggi e una vittoria dell’Udinese in trasferta per 3-2. Per il resto, soprattutto nell’anno dello Scudetto, ho avuto la fortuna di parare il rigore a Jugovic, ma abbiamo comunque perso 2-0. Per quanto riguarda la Lazio, sono almeno tre anni che fa cose eccezionali. Ho avuto la fortuna di giocare con Inzaghi con la Sampdoria: non pensavo potesse avere un impatto così forte su una squadra, e invece devo fargli i complimenti, perché questa squadra sta esprimendo solidità e bel gioco da tempo. Quest’anno è particolare, gli infortuni hanno inciso molto in casa Lazio: può ancora arrivare nei primi quattro posti, ma il margine di errore si è ridotto“.

Sui risultati deludenti delle squadre italiane in Europa:

“I risultati dicono che il calcio italiano è indietro parecchio, perché se la Juventus, dominatrice dei nostri campionati per dieci anni, ha fatto fatica in Europa eccetto le due sconfitte in finale, significa che il nostro Campionato è in ritardo rispetto alla qualità dei nostri campionati. I motivi possono essere molteplici, è chiaro che se vogliamo essere competitivi dobbiamo fare un salto di qualità, magari riportando i più forti giocatori nel nostro campionato, così che abbia lo stesso appeal di qualche anno fa“.

