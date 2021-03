EUROPA LEAGUE | Una rete di Pogba elimina il Milan dalla competizione





Tra le gare delle 21:00 sono scesi in campo Milan e Manchester United, che dopo l’1-1 dell’Old Trafford si sono sfidate a San Siro: a passare il turno è stata la squadra inglese, che ha battuto i rossoneri per 0-1. La rete decisiva è stata realizzata dal centrocampista francese ex Juventus Pogba (49′), che ha regalato la qualificazione ai Red Devils. Oltre al Manchester United, a passare il turno sono state Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Villareal e Ajax.

Dopo la gara di andata dell’Olimpico, dove la Roma aveva battuto lo Shakhtar Donetsk per 3-0, questa sera alle 18:55 le due squadre si sono affrontate in Ucraina per la gara di ritorno. La Roma ha trovato il vantaggio con Mayoral (48′), ma è stata poi raggiunta dallo Shakhtar Donetsk grazie a Moraes (59′), che ha trovato il gol del pareggio. La gara è terminata 1-2, grazie alla doppietta di Mayoral (72′). Ai Quarti di Finale vanno anche Arsenal e Granada, che hanno eliminato rispettivamente Olympiakos e Molde.

