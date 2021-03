FORMELLO| Seduta di scarico per la Lazio, si inizia a preparare la sfida con l’Udinese





All’indomani della trasferta di Monaco, che ha sancito la fine dell’avventura in Champions per la Lazio, i giocatori sono tornati subito in campo per preparare al meglio la prossima gara in campionato, quella contro l’Udinese valevole per la 28esima giornata di Serie A.

Dopo un riscaldamento atletico iniziale i giocatori hanno svolto una partitella di 20 minuti. Assenti Lazzari, dopo il vistoso infortunio di ieri sera alla mano sinistra, e Fares, uscito anzitempo anche lui a causa di un problema al ginocchio. Per i titolari di ieri, compresi Lulic e Strakosha, c’è stata una seduta di scarico.

