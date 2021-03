GdS | Anche la Lazio saluta, ora testa al campionato





Nel bilancio generale dell’avventura di Champions, la prima dopo 13 anni, la Lazio non ha troppi rimpianti: ha superato il girone rimanendo imbattuta, si è scontrata con i detentori negli ottavi e, al di là degli sbagli, il compito era ai limiti dell’impossibile. Troppa differenza, confermata dal campo. La vera impresa per la Lazio adesso è ripresentarsi in Champions anche nella prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport

