In tutta la storia della competizione, nessuno è riuscito a strappare la qualificazione dopo aver perso l’andata in casa con almeno tre reti di differenza. Speranze quasi nulle, dunque: Inzaghi lascia in panchina Ciro Immobile, alle prese con la tallonite. Per Muriqi è la seconda da titolare nel torneo, il danno commesso in difesa è grave, davanti invece non si fa trovare e viene cambiato con Pereira dopo quasi un’ora, formando un attacco leggero con Correa. In difesa Marusic scala nel trio di centrali (come dopo mezzora all’andata) ed è abbastanza sveglio su Gnabry, non cambia posizione nemmeno quando deve uscire Lazzari, perché a destra va Parolo. Il ritorno dell’esterno, dopo due partite ai box, potrebbe dare fiducia per il campionato, ma a inizio ripresa Lazzari deve abbandonare per infortunio al mignolo, mentre anche Fares dall’altra parte fa tremare Inzaghi per una botta al ginocchio prima dell’intervallo e viene sostituito con Lulic. Tutti i cambi comunque non modificano il tema della partita, con il Bayern sempre a governare le operazioni, senza lasciare troppe illusioni e con il minimo necessario in avanti, tenendo anche un ritmo non eccessivo per poi accelerare con fiammate improvvise.

