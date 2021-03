Il Tempo | Caso Lazio-Torino, Lotito non ci sta e va al contrattacco





Ricorso depositato. Il club biancoceleste ha impugnato la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione al rinvio della partita tra Lazio e Torino, programmata per il 2 marzo scorso e mai disputata per l’assenza della squadra ospite allo stadio Olimpico di Roma. Il giudice sportivo ha giustificato il rinvio adducendo la motivazione della causa di forza maggiore che avrebbe impedito al Torino di muoversi. C’è molta confusione intorno alle decisioni prese dalla Asl piemontese; l’azienda sanitaria locale aveva in un primo momento imposto un isolamento domiciliare di una settimana ai calciatori granata – che sarebbe scaduto il primo marzo, e quindi non avrebbe vincolato la squadra per la partita di campionato con la Lazio, poi – il giorno precedente la partita – aveva prolungato di un giorno la durata del lockdown senza darne alcuna motivazione. Decisione fumosa, anche perché i dirigenti della Asl – prim’ancora di prolungare l’isolamento di 24 ore – aveva già autorizzato i calciatori del Torino ad allenarsi individualmente nel proprio centro sportivo assumendo una decisione specularmente contraria a quella presa inizialmente. Nel giro di un paio di settimane la Corte d’Appello Federale dovrebbe avviare il procedimento di secondo grado per la sfida rinviata.

Il Tempo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: