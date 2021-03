Il Tempo | il ds Tare studia la rifondazione





Tra scadenza e rinnovo, tra permanenza e cessione, il ds Tare studia la strategia. Entro la fine del mese la società dovrà iniziare a programmare il futuro. In ballo ci sono le posizioni di molti calciatori che restano in bilico. I tre senatori hanno il contratto che terminerà a giugno e non tutte le situazioni sono uguali. Da una parte c’è Stefan Radu, che dovrebbe prolungare il suo accordo per un altro anno, dall’altra invece Senad Lulic con tutta probabilità saluterà. Il capitano, dopo dieci anni trascorsi nella Capitale e aver fatto la storia del club, ha intenzione di tornare nella sua Svizzera per ricongiungersi con la famiglia. Più complicato il caso di Parolo. La valutazione spetterà all’allenatore del prossimo anno. Da questo punto di vista il centrocampista di Gallarate è sempre stato onesto: «Continuerò a giocare fino a quando capirò di essere utile». Per lui in alternativa potrebbero aprirsi anche le porte di un posto in società. Non ha mai nascosto la volontà di diventare allenatore e di farlo con i ragazzi più piccoli. Il rapporto con presidente e dirigenza è ottimo, la sua permanenza a Roma non dipenderà solo dal «fattore campo». Un capitolo a parte per gli acquisti arrivati in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Manchester United ha fissato a 27 milioni la cifra per lasciar partire in modo definitivo Andreas Pereira. Una cifra esorbitante visto anche l’impiego del brasiliano in questa stagione. Lo scenario potrebbe cambiare in due casi. Il primo: da qui in avanti Inzaghi lo utilizzerà con maggior continuità e il giocatore si dimostrerà all’altezza di una squadra con ambizioni Champions. Il secondo: i Red Devils abbassano le proprie pretese per monetizzare con un calciatore che non fa parte del progetto tecnico degli inglesi. Rimanendo in Gran Bretagna. Con la stessa formula è tornato Hoedt dal Southampton. In questo caso l’esborso economico sarebbe decisamente più basso. Molto dipenderà anche dal destino di altri elementi della rosa, vedi Luiz Felipe. Il contratto dell’ex Salernitana scade nel 2022: si parla da tempo di rinnovo, ma per il momento non c’è stato alcun incontro. Più probabile invece che si arrivi alla fumata bianca per Marusic. Musacchio non sarà confermato. Occhi puntati anche sulla vicenda Strakosha. A fronte di un’offerta congrua, la Lazio potrebbe decidere di dar via il portiere albanese, magari all’estero.

