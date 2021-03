Lazio bloccata a Monaco per la neve: ecco l’orario di rientro





AGGIORNAMENTO: Come abbiamo appreso in esclusiva ai microfoni di Laziopress, il volo di rientro della Lazio è previsto per le 11.30 di questa mattina.

Ieri sera i biancocelesti, al termine della gara contro il Bayern, si sono diretti in aeroporto per tornare a Roma, eppure qualcosa è andato storto. Come riportato dal giornalista Valerio Cassetta, infatti, la neve che da diverse ore investe la città di Monaco, ha causato la chiusura della pista dell’aeroporto Franz Josef Strauß. La Lazio, dopo diverse ore d’attesa, è quindi tornata in albergo. Salvo imprevisti un nuovo volo attenderà i biancocelesti in mattinata.

