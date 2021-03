Manuel Lazzari, le sue condizioni dopo l’infortunio





Ieri sera, durante il match di Champions League, l’ala biancoceleste Manuel Lazzari è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un brutto infortunio al mignolo della mano sinistra. Le urla di dolore hanno spaventato compagni e l’intero team e Lazzari ha immediatamente lasciato il terreno di gioco. Come abbiamo appreso in esclusiva da fonti vicine al giocatore, lo staff medico è prontamente intervenuto riuscendo a porre rimedio alla torsione del dito. In giornata, dopo il rientro a Roma, è previsto un esame ai raggi X per valutare l’entità dell’infortunio.

