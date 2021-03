Percentuale degli Under 23 in campo in Serie A, Lazio all’ultimo posto





Tramite un tweet sul proprio profilo Twitter, Kickest ha pubblicato la classifica delle varie squadre di Serie A, seguendo il criterio della percentuale dei minuti trascorsi dagli Under 23 in Serie A. La Lazio si trova all’ultimo posto di questa speciale classifica con lo 0%. L’unico è Czyz, che ha esordito in Champions League.

📂 | La percentuale dei minuti trascorsi sul terreno di gioco dagli Under 23 (nati dal 1/1/1998) in Serie A, squadra per squadra pic.twitter.com/kvmy0BL8Fg — Kickest.it (@Kickest_it) March 18, 2021

