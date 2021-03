SOCIAL | Andreas Pereira, sei anni fa il debutto in Premier League: “Ancora tanti obiettivi, sono solo all’inizio” | FOTO





Sei anni fa, in un Manchester United contro Tottenham, faceva il suo esordio in Premier League Andreas Pereira, centrocampista brasiliano che ha iniziato questa stagione con la maglia della Lazio. Autore dell’assist per il gol di ieri sera di Marco Parolo in casa del Bayern Monaco, Pereira ha ricordato questo traguardo a distanza di sei anni: attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Andreas ha pubblicato alcuni scatti di quella partita, con la didascalia che recita: “Sei anni fa (Manchester United contro Tottenham all’Old Trafford il 15 marzo) facevo il mio debutto in Premier League. Uno dei brasiliani più giovani a giocare in Premier League. Non mollare mai i tuoi obiettivi. Ne ho ancora tanti e sono solo all’inizio!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: