SOCIAL | Bayern Monaco-Lazio, Pereira onora la prestazione della squadra – FOTO





La Lazio esce sconfitta anche nel secondo round della sfida con il Bayern Monaco. La gara di questa sera, termina 2-1 per i bavaresi, ma la prestazione dei biancocelesti si è rivelata essere migliore rispetto a quella dell’andata. In merito al risultato odierno, e all’eliminazione dalla Champions League per la squadra di Inzaghi, Andreas Pereira ha voluto condividere i momenti della sua entrata in campo.

Questo il post di Pereira:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

