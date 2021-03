SOCIAL | Marcolin incita Gascoigne per l’Isola dei Famosi: “Forza… puoi farcela” – FOTO





Come noto da tempo, l’ex biancoceleste Paul Gascoigne sta prendendo parte al noto programma “L’Isola dei Famosi“. Uno degli ex compagni di Gascoigne ai tempi della Lazio era Dario Marcolin, attualmente commentatore per Dazn. Proprio Marcolin, tramite il proprio profilo Instagram, ha fatto sentire il suo appoggio all’ex compagno impegnato nel programma televisivo. Oltre ad alcune vecchie foto che li ritraggono insieme, Marcolin ha aggiunto: “Forza… puoi farcela“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚽️ (@dariomarcolin.official)

