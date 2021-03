SOCIAL| Radu: “400 battaglie con l’aquila sul petto” – FOTO





Con la presenza di ieri, nella trasferta di Monaco contro il Bayern, Stefan Radu ha raggiunto un altro grande ed importante traguardo: la 400esima presenza con la Lazio, portandosi a -1 da Favalli nella classifica all time di presenze nella storia. Radu ha voluto ricordare questo grande traguardo con un post sul proprio profilo Instagram, due foto che lo ritraggono nella prima presenza in biancoceleste, in Coppa Italia contro la Fiorentina nel 2008, e nell’ultima, ieri sera all’Allianz Arena. “400 battaglie con l’aquila sul petto” è il messaggio dedicato alla Lazio ed ai suoi tifosi.

