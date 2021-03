SOCIAL | Reina carica la Lazio: “Insieme per 12 battaglie!”





Salutata la Champions League, ora l’attenzione della Lazio è interamente dedicata al campionato. Mancano dodici gare al termine di questa Serie A dove i ragazzi di Inzaghi daranno il tutto per tutto per centrare un posto nella massima competizione europea. Lo sa bene Pepe Reina che tra i pali prova a motivare i suoi compagni. In un post pubblicato su instagram mostra tutta la sua grinta con queste parole: “A testa alta sempre! Prepariamoci per 12 battaglie ora!! . C’mon Eagles!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: