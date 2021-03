CdS | Inzaghi in corsa come miglior tecnico per l’Aic





Stasera presente gran parte della Lazio al Gran Galà del Calcio, evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare i protagonisti della scorsa stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i partecipanti e possibili vincitori ci sono i nomi di Simone Inzaghi, in lizza per il riconoscimento di miglior allenatore, Acerbi per la categoria difensori, Luis Alberto e Milinkovic in quella dei centrocampisti e Ciro Immobile tra gli attaccanti. Anche la stessa Lazio è in gara per contendersi con Juventus e Atalanta il titolo di ‘Società dell’anno’. L’evento sarà trasmesso oggi su Sky Sport Serie A.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: