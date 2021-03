CdS | Luiz Felipe verso il recupero: inizia la fase due. C’è la data del possibile rientro





La Lazio prepara l’assalto al quarto posto. In un finale di stagione che si preannuncia molto intenso, Inzaghi avrà bisogno di tutti i suoi migliori uomini per riportare i biancocelesti tra i grandi della Champions League. Come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino nello sprint finale potrà contare anche sul rientro di Luiz Felipe, fermo dal 22 gennaio per un’operazione alla caviglia che lo tormenta da inizio stagione. Il brasiliano, terminata la prima fase del recupero a Monaco, oggi rientrerà a Formello dove nei prossimi giorni proseguirà il programma riabilitativo di tre settimane. Inoltre, sarebbe stato fissata anche la data del possibile rientro, ossia l’11 aprile quando la Lazio farà visita all’Hellas Verona.

