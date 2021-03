CorSera | Muriqi, caso da 20 milioni. Futuro lontano dalla Lazio





Inzaghi–Lotito, dopo Udine previsto l’incontro per il contratto.

Come riportato dal Corriere della Sera, nonostante l’opportunità in Champions, dove Muriqi è partito titolare, il giocatore non è stato in grado di dimostrare il proprio valore. Per il giocatore kosovaro non è semplice giocare in avanti isolato, ma ha dimostrato limiti tecnici evidenti, malgrado l’impegno. Come il fallo da rigore su Goretzka all’Allianz Arena. Eppure il valore di Muriqi non è questo, ne è convinto Tare, che lo ha acquistato per 17,5 milioni di euro più bonus (un milione in caso di scudetto, uno in caso di semifinale Champions, mezzo se la Lazio arriva tra le prime quattro: i primi due non dovranno certamente essere versati). Dopo il nuovo passaggio a vuoto in Champions, però, non va escluso che Muriqi torni a essere un uomo mercato. Se dalla Premier arrivassero offerte adeguate la Lazio sarebbe disponibile a prenderle in considerazione. Per cambiare le carte in tavola, Muriqi ha a disposizione ancora 12 partite di campionato: impresa non semplice perchè il posto in campo sarà conteso con altri giocatori biancocelesti, come Immobile, Correa e Caicedo. Altre situazioni in evoluzione. Inzaghi e Lotito parleranno del rinnovo di contratto dopo la partita con l’Udinese: entrambi sono convinti che si arriverà alla firma.

È paradossale la situazione di Patric e Musacchio, bocciati da Inzaghi al punto che in Coppa a loro è stato preferito Marusic, un esterno.

