Tra due giorni andrà in scena Udinese-Lazio al Friuli, gara valevole per la 28esima giornata di Serie A. Le due squadre proveranno a cercare continuità utili al raggiungimento dell’obiettivo delle due squadre: da una parte la salvezza e dall’altra la conferma in Champions League, che i biancocelesti hanno dovuto salutare due sere fa dopo il turno con il Bayern Monaco. Per parlare di questa gara e di altro è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it Alessandro Calori, ex giocatore e capitano dell’Udinese ed autore di quel famoso gol in Perugia-Juventus che regalò alla Lazio il secondo scudetto della sua storia.

Come arrivano le due squadre alla gara di domenica secondo te?

Ci arrivano con due stati d’animo diversi. L’Udinese ha trovato una propria quadratura, una compattezza difensiva e sono cresciuti molto sia De Paul che Pereyra, coloro che fanno maggiormente la differenza. Poi Llorente si è inserito bene. Si tratta di una squadra che concede poco e che si basa molto sulle giocate di questi giocatori. E’ un buon periodo e probabilmente cavalcherà quest’onda. La Lazio però tecnicamente è più forte ed ha giocatori di qualità.

Dunque pensi che l’Udinese possa star tranquilla o, considerando le squadre dietro, dovrà ancora fare molto?

Tranquilla no, deve ancora fare un certo percorso per raggiungere la salvezza, anche se credo che abbia un margine discreto. Possono sempre esserci molti fattori che condizionano una stagione, ma credo sia sulla buona strada.

La Lazio invece pensi sia ancora in corsa per la Champions?

Ancora nulla è perduto, se riesce poi ha trovare difficoltà può ancora credere nella qualificazione in Champions.

Cosa ne pensi del lavoro fatto da Inzaghi negli ultimi anni? Credi che il progetto debba andare avanti?

Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, un percorso importante, arrivando anche a giocarsi la Champions fino agli ottavi. E’ un discorso di testa che non avviene casualmente, anche valorizzando giocatori che magari non avevano grande fama ma che si sono poi espressi al meglio. Immobile anche, che ha vinto la scarpa d’oro. Sono cose che sono merito sia dei giocatori, ma anche dell’allenatore che ha fatto un lavoro in quel senso lì. Poi non sta a me dire se il progetto deve continuare, ma credo che abbia fatto grandi cose.

Parlando invece della squadra in cui giocava Inzaghi, quella dello scudetto: cosa si provava a difendere contro quei giocatori?

In quegli anni ho giocato contro diverse squadre importanti: oltre alla Lazio, anche la Juve, l’Inter, il Milan. Spesso magari pensavano che il risultato fosse scontato, ma anche l’Udinese in cui giocavo io non era male. Diciamo che era un po’ l’Atalanta di adesso, se non altro in campionato. Anche le grandi squadre quando venivano ad Udine avevano un certo timore. In coppa Uefa anche avevamo vissuto belle emozioni, giocando anche contro l’Ajax ad esempio.

Il gol che hai segnato alla Juventus, quello che ha fatto la storia della Lazio, come lo hai vissuto? Che significato ha te?

Lì per lì non mi ero reso conto dell’importanza di quel gol. Ho sentito il peso del gol con la gente solo negli anni dopo. Giocando col Perugia e contro la Juve non pensavo all’importanza di quella rete. Poi mi sono reso conto di aver regalato una gioia al popolo laziale, un qualcosa di importante e significativo, considerando che dopo 20 anni ancora se ne parla. Quando sono tornato allo stadio Olimpico, con il Brescia, mi hanno ringraziato e fatto anche dei cori.

Adesso sei allenatore…

Si, al momento sono fermo, sto aspettando solo una chiamata per poter rientrare.

