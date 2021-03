ESCLUSIVA | L’ex tecnico bianconero Colantuono: “Udinese avversario ostico, i biancocelesti dovranno essere perfetti. Immobile in discussione? Ridicolo” | VIDEO





Salutata la campagna europea in Champions League, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato per centrale l’obiettivo quarto posto, un traguardo necessario per non interrompere un cammino di crescita che va avanti da anni. I punti persi malamente nelle scorse giornate non concedono più agli uomini di Inzaghi alcun margine d’errore, a partire dalla sfida di domenica alla Dacia Arena con l’Udinese. Per parlare del momento dei biancocelesti e del match contro i friulani, LazioPress.it ha contatto l’ex tecnico bianconero Stefano Colantuono.

Partiamo dall’ ultima uscita della Lazio. Che prestazione è stata quella dei biancocelesti con il Bayern Monaco?

“È difficile dare un giudizio perchè era una partita compromessa dall’esito dell’andata. La Lazio ha fatto il suo, ha disputato una buona gara. Non è andata a Monaco a fare una “passeggiatina di salute” anche se è chiaro che l’impegno era proibitivo, vuoi per il risultato d’andato vuoi perchè il Bayern Monaco è la squadra più forte d’Europa e tra le migliori del mondo. Diciamo che ha fatto la sua figura, ma il risultato era scontato”.

I biancocelesti hanno riscattato la brutta serata dell’andata o i tedeschi hanno giocato sotto ritmo?

“Sicuramente la Lazio ha riscattato la partita dell’andata. Poi, attenzione, quelli sono incidenti che possono capitare quando si incontra una formazione così forte. Ovviamente non penso che il Bayern abbia messo in campo un impegno mostruoso considerando che la pratica l’aveva chiusa nella partita d’andata, però comunque per quanto riguarda la Lazio bisogna sempre giocare bene contro queste squadre altrimenti si rischia di fare brutte figure. Devo dire che i biancocelesti hanno fatto la loro gara che è stata diversa dalla precedente. Con queste partite si fa esperienza, se si è furbi ed intelligenti ci si può uscire addirittura rinforzati”.

A proposito di uscire rafforzati. La prestazione con il Bayern Monaco può essere uno stimolo ulteriore nella lotta al quarto posto che riprende domenica contro l’Udinese?

“Lo deve essere perchè la Lazio in questi anni ha fatto cose molto importanti. Quest’anno deve concentrarsi esclusivamente sul raggiungere un posizionamento in Champions League e ritengo che i capitolini abbiano le possibilità per centrarlo”.

La battaglia per i primi quattro posti è molto serrata e coinvolge molte squadre. Quali sono quelle obbligate a raggiungere un piazzamento Champions per evitare un fallimento?

“A questo punto direi tutte tenendo conto che nelle competizioni europee sono rimaste poche squadre a rappresentare l’Italia e comunque in Europa League. Naturalmente tutte queste formazioni devono provarci, mi riferisco alla Roma, all’Atalanta, alla Lazio, al Milan, al Napoli e alla Juventus, mentre l’Inter penso faccia un campionato diverso perchè lo Scudetto ormai sia “assegnato”. Ogni squadra si sta attrezzando e deve giocarsi questo finale di campionato per centrare un posto in Champions League, la competizione più importante e remunerativa, aspetto da non sottovalutare”.

Scorrendo la classifica, nella lotta per rimanere nella parte sinistra della classifica c’è anche l’Udinese, reduce da 5 risultati utili consecutivi. Quello di domenica, sarà un ostacolo molto pericoloso per la Lazio?

“Direi di sì. L’udinese sta disputando il suo campionato, lo sta facendo bene. Come anticipavi è in striscia positiva da cinque giornate, è un avversario ostico, fisico che ora ha acquistato consapevolezza dei propri mezzi. Sarà una partita da giocare stando molto attenti, come del resto avviene in tutti i match italiani. Se esiste una peculiarità del campionato italiano è quella di non poter giocare una gara pensando di sottovalutare l’avversario anche se questo è nelle basse posizioni di classifica, altrimenti si rischia di perdere. Nel caso della Lazio con l’Udinese questo rischio è ancora più alto perchè i friulani stanno un facendo un bel campionato ed in questo momento stanno molto bene. Servirà una Lazio perfetta per poter superare i bianconeri”.

L’Udinese ha la salvezza in mano, ma è lontana da grandi piazzamenti. Quali sono le motivazioni, soprattutto collettive, che possono trovare i bianconeri?

“Ce ne sono tantissime di motivazioni da trovare. Intanto, solo il fatto di vincere contro la Lazio a livello di orgoglio personale è una bella cosa, i capitolini sono una squadra importante che negli ultimi anni è stata tra le migliori del campionato. Poi, comunque, credo che l’Udinese voglia migliorare la sua classifica, basti pensare che il posizionamento più in alto dà qualcosa in più sotto il profilo economico. Salire di posizioni per i club è molto importante e, in ogni caso, le partite vanno sempre giocate. Perché una squadra dovrebbe scendere in campo con poche motivazioni? La Serie A te li dà sempre gli stimoli, quindi l’Udinese non sarà demotivata, anzi penso che vorrà fare bella figura e battere la Lazio che, appunto, dovrò fare fare una gara di grande intensità e volontà”.

Scorrendo la rosa dell’Udinese ho quasi l’idea che De Paul offuschi altri talenti. Oltre all’argentino, chi è pronto per il salto in una grande anche nella Lazio?

“Non vorrei fare un nome piuttosto che un altro altrimenti si rischia di premiare qualcuno e lasciare indietro qualche altro. L’Udinese è una società che nelle ultime stagione, specialmente un po’ prima, ne ha lanciati tanti di calciatori importanti. Ora quello maggiormente sotto i riflettori è De Paul, un giocatore veramente molto interessante nel giro della nazionale argentina. I friulani di ragazzi di questo tipo negli anni ne hanno scoperti tanti, meno noti al calcio italiani, che una volta arrivati in Serie A si formano e diventano giocatori importanti. Cito De Paul, ma non credo che l’argentino vada ad offuscare altri talenti che crescono nell’Udinese. Lui è la ciliegina sulla torta di una compagine che sta facendo un buon campionato e raggiungendo una salvezza con grande tranquillità. Al momento nell’Udinese non vedo altri giocatori che abbiano un talento avvicinabili a quello di De Paul: sono molto bravi, ma il numero 10 friulano ha qualcosa in più degli altri”.

De Paul alla Lazio sarebbe una strada percorribile?

“De Paul è un giocatore che può giocare in qualsiasi squadra italiana. Ha dimostrato di avere qualità, talento, personalità e numeri importanti. È un calciatore che può tranquillamente giocare anche nella Lazio”.

Nel giro della nazionale argentina c’è anche Correa. Il Tucu come altri big vive un periodo complicato. Sul fronte Lazio, da chi si aspetta un rilancio domenica?

“Non saprei dirlo perchè ogni partita ha una storia a sè. Mi rimane difficile mettere in discussione Correa o Immobile. Magari hanno fatto qualche partita al di sotto dei loro standard, ma non metterei in discussione questi giocatori. È un momento un po’ così, nell’arco di un campionato non si può pensare che i calciatori abbiano un rendimento sempre importante, ci può’ stare che tirino il fiato. In ogni caso, Correa è un giocatore straordinario, Immobile non c’è neanche bisogno di dirlo. Di Cosa vogliamo parlare? Vogliamo mettere in discussione Immobile? Mi sembra ridicolo”.

In conclusione, oltre l’Udinese ha allenato varie formazioni in Serie A. Che match ricorda contro la Lazio?

“Ne ho disputate tante con la Lazio, non è semplice andare a ricordarsene una piuttosto che un’altra. La Lazio è sempre stata un avversario difficile da affrontare contro il quale ho vinto qualche volta, mentre qualche altra volta ho perso. I biancocelesti sono una squadra molto forte, l’avvento di Lotito ha cambiato radicalmente le possibilità della Lazio. I capitolini negli ultimi anni hanno vinto tantissimo, dopo la Juventus è la squadra di club che ha vinto più trofei. È una realtà consolidata del nostro campionato e quindi gli vanno fatti solo i complimenti”.

